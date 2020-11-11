Среда, 11 Ноября 2020 12:46

АрмИнфо. Изменение конструкции стеллажей печи окончательного отжига фольги признано одним из победителей заключительного этапа конкурса РУСАЛа "Улучшения года". Об этом сообщает пресс-служба ереванского завода АРМЕНАЛ.

Для повышения эффективности оборудования в рамках реализации "Стратегии 33 600 тонн" инженеры АРМЕНАЛа увеличили пропускную способность печи, добавив к используемым стеллажам две кассеты с рулонами общим весом до 4 тонн. В результате применения новшества на 12,5% выросла производительность печи и на 13% сократился удельный расход электроэнергии.

Центральная конкурсная комиссия РУСАЛа присудила техническому решению арменаловцев второе место.

Усовершенствование уже используется на одной печи участка отжига. После его внедрения на всех эксплуатируемых печах типа LOI годовой экономический эффект превысит 42 тысячи долларов.:

Завод АРМЕНАЛ с 2000 года входит состав РУСАЛа. Является одним из крупнейших промышленных предприятий Армении и единственным производителем алюминиевой фольги на Кавказе и в Центральной Азии. Создан на базе Канакерского алюминиевого завода, введенного в эксплуатацию в 1950 году.