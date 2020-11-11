Среда, 11 Ноября 2020 12:33

АрмИнфо. Союз армян Украины продолжит работу в направлении оказания помощи гражданам, пострадавшим в ходе военных действий в Арцахе. Об этом сообщает AnalitikaUA.net, ссылаясь на итоги совместного заседания Киевского и Ереванского штабов Союза армян Украины по организации помощи Армении.

Сообщается, что в ходе обсуждения координационных вопросов по оказанию дальнейшей помощи соотечественникам на родине, участники приняли заявление по поводу последних событий в Армении и Арцахе. "Союз армян Украины призывает политические силы Армении сохранять стабильность, а все необходимые шаги предпринимать в рамках Конституции страны. Нам всем нужна всеармянская консолидация, направленная на победу. Призываем всех соотечественников сохранять спокойствие и не терять дух. Просим быть бдительными и не поддаваться на провокации", - говорится в заявлении.

На заседании, которое прошло под председательством главы организации Вилена Шатворяна, особое внимание было уделено вопросам безопасности соотечественников в Украине, была отмечена необходимость строгого соблюдения законов и предотвращения провокаций.

Согласно источнику, на встрече также присутствовали посол Армении в Украине Тигран Сейранян и глава Украинской епархии ААЦ Маркос Оганесян