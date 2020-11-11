Среда, 11 Ноября 2020 12:32

АрмИнфо. В случае продолжения боевых действий в Арцахе была угроза потерять столицу Степанакерт. Об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Премьер заметил, что согласно данным Генштаба, в ходе боевых действий возникла проблема с ресурсами, и данную информацию подтверждало также руководство Арцаха.

"Мы подписали этот документ, чтобы удержаться, так как Степанакерт остался бы практически беззащитным. Если бы война продолжилась, потери не ограничились бы Степанакертом. Мы могли потерять также Мартуни и Аскеран. А затем, пали бы другие оборонительные районы, и наши военнослужащие оказались бы в окружении",- заявил Пашинян.

Глава кабмина отметил, что именно в ходе оценки ситуации, было принято данное решение. По словам Пашиняна, недаром военнослужащие с передовой записали и отправили видеоролики, в котором отмечали, что поддерживают данное решение.

Что касается падения Шуши, то, как отметил Пашинян, армянская армия дважды пыталась вернуть город под контроль. "Одна попытка провалилась полностью, во время второй армянские военные смогли проникнуть в город, но это практически не изменило обстановку. Этим и объяснятся тот факт, что в связи с городом Шуши поступала противоречивая информация",- заявил Пашинян.

Более того, премьер также коснулся вчерашнего заявления главы партии "Процветающей Армении" Гагика Царукяна, который обвинял власть в предательстве, заметив, что еще 28 октября, когда Шуши был под контролем ВС Армении, Россия предлагала разместить в Арцахе своих миротворцев, что привело бы к прекращению войны. Но, по словам Царукяна, Пашинян отказался.

"Естественно, данное заявление не соответствует действительности. Еще 22 октября в интервью я отмечал, что выступаю за размещение

российских миротворцев в Арцахе, то же самое я повторил 25 октября. Следовательно, я никак не мог быть против размещения российских миротворцев. Но раз уж разговор зашел о предательстве, то стоит вспомнить действия самого Царукяна. Когда тот вышел на свободу, он заявил, что намерен возглавить добровольческий отряд, который отправится в Арцах. И мы увидели камуфлированную технику, но никак не сам отряд. Мы не увидели этот отряд возле Шуши, ведь кто знает, возможно, если бы этот отряд был там, город удалось бы сохранить. В любом случае, при наличии резервов мы смогли бы удержать город",- заключил Пашинян.