Среда, 11 Ноября 2020 12:31

АрмИнфо.Неприятие детьми нашего народа, навязанного решения, каким бы неизбежным оно ни было, естественно и справедливо. Об этом на своей странице в Фейсбук написал Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый.

"Однако в эти роковые дни от нас требуется быть сплоченными и благоразумными, держаться подальше от выражений и шагов, разрушающих наше внутреннее единство. Мир должен знать, что Арцах наш во всех условиях и останется нашим сегодня и навсегда", - написал Арам Первый.