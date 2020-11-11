Среда, 11 Ноября 2020 12:31

АрмИнфо. Министр высокотехнологической промышленности РА Акоп Аршакян призвал граждан Армении и представителей Диаспоры продолжить прикладывать усилия для развития военной промышленности страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Обращаюсь ко всем тем силам, как в Армении, так и в Диаспоре, ко всем частным лицам, группам, организациям, которые в эти дни были вовлечены в развитие военной промышленности, поставки различных компонентов и технологий, разработку новейшего оружия, предоставление помощи военно-промышленным компаниям. Благодаря вашим усилиям, круглосуточной сверхчеловеческой работе удалось добиться многочисленных успехов, которые на поле боя были эффективно применены, спасая множество жизней. Сейчас ни в коем случае нельзя останавливаться, ослабить бдительность, отдыхать, а необходимо продолжить развивать ВПК", - сказал он.

Аршакян призвал продолжить работать с той же энергией, вкладывая максимальные усилия. "Мы не имеем права ослабевать, а должны достичь максимума, таков мой призыв и просьба", - подчеркнул он.