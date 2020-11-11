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АрмИнфо.Президент Арцаха Араик Арутюнян обсудил с высшим командным составом республики военно-политическую ситуацию.
"Уважаемые соотечественники! Сегодня я посетил Министерство обороны, встретился с высшим командным составом. Мы обсудили вопросы, связанные с военно-политической обстановкой", - написал Араик Арутюнян.
|Генштаб РФ: Бои остановлены, подразделения ВС Азербайджана и Армении остановлены на занимаемых рубежах
|Полиция Армении подвергает приводу оппозиционных политических деятелей
|Оник Гаспарян: Премьер-министр Армении принял такое решение по моему предложению
|Вице-премьер: Если надо, нынешние власти пойдут на новые выборы, но любые попытки государственного переворота недопустимы
|АРМЕНАЛ - призер корпоративного конкурса РУСАЛа
|Союз армян Украины продолжит оказывать помощь гражданам, пострадавшим в результате военных действий в Арцахе
|Никол Пашинян: Если бы военные действия продолжились, это привело бы к большим потерям
|Арам Первый: Мир должен знать - Арцах во всех условиях наш и останется нашим сегодня и навсегда
|Акоп Аршакян призвал продолжить прикладывать усилия для развития военной промышленности
|Президент Арцаха обсудил с высшим командным составом республики военно-политическую обстановку
|Прогноз: Если политики не опомнятся, призрак внутренней дестабилизации может обрасти плотью и кровью
|ПА ОБСЕ: Путь к устойчивому миру иногда сложнее, чем война
|В Армении выявлен 1861 новый случай заражения коронавирусом
|Омбудсмен: Я буду продолжать свою борьбу в защиту прав народа Арцаха, как внутри, так и за пределами страны
|Экс-посол США рассказал о работе Минской группы над договором по Карабаху
|Сенатор: США должны прекратить помощь в области безопасности Азербайджану и Турции
|Американские конгрессмены пообещали привлечь режимы Эрдогана и Алиева к ответственности за зверства против армян
|Давид Тоноян: Соглашение о перемирии – лучшее решение на тот момент
|Жан-Ив Ле Дриан: В эти трудные времена Франция подтверждает свою дружбу с армянским народом
|Госдеп: США приняли к сведению соглашение по Нагорному Карабаху
|Глава МИД Франции: Турция должна принять условия перемирия, заключенного сторонами конфликта в Нагорном Карабахе
|В Ереване разгромлен офис Фонда Сороса
|Как далеко зайдет Турция в нагорно-карабахском миротворчестве
|Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом
|Жозеп Боррель приветствовал трёхстороннее заявление по Нагорному Карабаху
|МИД России прокомментировал сообщения о новой рабочей группе по Нагорному Карабаху
|Президент Армении провел встречу с лидером партии <Родина>
|Карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе общенационального консенсуса
|Путин почтил минутой молчания память экипажа российского вертолета, сбитого ВС Азербайджана
|Полиция РА: В условиях военного положение проведение митингов и общественных мероприятий запрещено
|Первый президент Армении предупреждает об опасности гражданской войны
|В Госдуме спрогнозировали скорую отставку Пашиняна
|Наира Зограбян заявила, что всю ответственность за сдачу территорий Арцаха несет действующая власть
|Эдмон Марукян призвал отобрать телефон у премьер-министра, чтобы избежать гражданского противостояния
|Путин о Карабахе: Чтобы мирным способом решать завязанные в тугой узел конфликты, необходимо выйти на компромиссы
|Байрамов позвонил Лаврову
|Пашинян: Я несу и буду продолжать нести ответственность за происходящее
|Самолет с командованием российских миротворцев прилетел в Армению
|В Москве надеются на реализацию сторонами договоренности по Карабаху в полной мере
|В Иране прокомментировали соглашение по Карабаху
|Елисейский дворец отреагировал на подписание соглашения о прекращения огня в Нагорном Карабахе
|Бывший премьер Арцаха призывает отправить Никола Пашиняна в отставку
|Протестующие перед зданием парламента Армении граждане заявляют, что не намерены сдавать территории в Арцахе
|В Совфеде назвали соглашение по Карабаху заслугой Москвы
|Зурабишвили поздравила Армению и Азербайджан с окончанием войны
|Президент Армении и посол России обсудили перемирие в Карабахе
|В Евросоюзе приветствовали прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе
|Эдуард Шармазанов: Ни один документ, подписанный за последние 30 лет, не предполагал таких антиармянских решений
|Заре Синанян: Любой раскол будет направлен против Родины и государства
|Оппозиционные политические силы Армении созывают митинг
|Коммандос Аркадий Тер-Тадевосян выступил за создание в Армении Гражданского совета
|Секретарь Совбеза Арцаха сложил свои полномочия
|Араик Арутюнян призвал парламентские и внепарламентские силы Армении приехать в Степанакерт и обсудить сложившуюся ситуацию
|Мане Геворкян: Вопрос размещения турецких миротворцев в Нагорном Карабахе не обсуждался
|Глава ГСЧС Арцаха поручил сотрудникам структуры найти неразорвавшиеся боеприпасы
|Глава палаты адвокатов: Выходом из сложившейся ситуации может стать отставка Никола Пашиняна и непризнание легитимности подписанного им документа
|Посольство Франции: Внимательно следим за развитием событий в Армении
|Захарова: Говорить о причинах инцидента со сбитым в небе над Арменией российским вертолетом Ми-24 можно будет только после расследования
|Песков: США и Франция не участвовали в достижении договоренности по Карабаху
|Косачев: Миротворческая операция в Нагорном Карабахе будет российской
|Читать больше
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