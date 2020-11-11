Среда, 11 Ноября 2020 12:14

АрмИнфо. "Я надеюсь, что подписание заявления, предусматривающего прекращение военных действий в Нагорно-Карабахском регионе, защитит жизнь гражданских лиц в регионе конфликта". Как передает грузинское бюро Report , об этом заявил председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели.

Он выразил соболезнования в связи с погибшими во время войны и призвал стороны немедленно приступить к обмену телами и военнопленными.

По словам Г.Церетели, путь к устойчивому миру иногда сложнее, чем война. "Я призываю все стороны подтвердить свою приверженность мирным переговорам, чтобы обеспечить безопасное возвращение вынужденных переселенцев и беженцев, добиться всестороннего разрешения конфликта и построить совместное будущее", - отметил председатель ПА ОБСЕ.