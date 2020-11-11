Среда, 11 Ноября 2020 11:39

АрмИнфо. ""Я буду продолжать свою борьбу в защиту прав народа Арцаха, как внутри, так и за пределами страны", - написал на своей странице в Facebook Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян.

"Более того, несомненно, я продолжу жить и творить вместе с семьей на родной земле. Наше поколение многим обязано нашим предыдущим и будущим поколениям. Любая цель может быть достигнута умными, совместными и последовательными усилиями, особенно, если это честно и справедливо", - написал уполномоченный по правам человека.

Он добавил, что сегодняшний день оказался худшим в его жизни. Причины и обстоятельства кошмара последних 44 дней должны быть тщательно проанализированы и исследованы для дальнейшего успеха.

"Будет возможность поразмышлять о прошлом и будущем с более трезвой головой, но позвольте мне отметить, что, несмотря на мое большое разочарование ложной международной повесткой в области прав человека, я буду продолжать борьбу за защиту прав человека народа Арцаха", - подчеркнул Артак Бегларян.