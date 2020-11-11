Среда, 11 Ноября 2020 10:50

АрмИнфо. Соглашение по Карабаху, подписанное при посредничестве России, содержит многие положения, которые разрабатывались в рамках Минской группы, и выходит далеко за пределы простого прекращения огня, закладывая основы для возможного урегулирования, сказал РИА Новости бывший спецпредставитель США по урегулированию конфликтов в Евразии Кэри Кавано.

"Это не гуманитарное перемирие и прекращение огня, над которым ранее работали Лавров, Путин, Макрон и Помпео, когда министры иностранных дел Армении и Азербайджана приезжали в США. Это идет намного дальше. Это режим прекращения огня с основными элементами мирного урегулирования. Эти элементы на самом деле обсуждались в Минской группе в последние 20 лет", - сказал Кавано, который на протяжении ряда лет был переговорщиком США по карабахскому урегулированию.

Среди этих элементов он назвал территориальные уступки, ввод миротворцев, возвращение беженцев, гарантию транспортных коридоров между Арменией и Нагорным Карабахом, с одной стороны и основной территорией Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой - с другой. "Политически Россия не отошла далеко от тех позиций, которые поддерживали (другие сопредседатели Минской группы - ред.) Франция и Соединенные Штаты. Единственное, что отличается от того, в чем было в основном согласие все это время, - это российские миротворцы", - сказал Кавано. Однако он считает, что Россия сама сомневалась в необходимости посылать собственных миротворцев, но пошла на это, когда сложилась критическая для Армении ситуация.

"Мы видели это в первый месяц боевых действий - Россия сомневалась, следует ли ей участвовать в военном аспекте. Только когда ситуация дошла до переломного момента, она посчитала, что необходимо действовать", - сказал Кавано.

Он также выразил надежду на то, что удастся вернуть в свои дома значительное число беженцев с обеих сторон. "Большинство этих территорий разрушены. Необходимо колоссальное восстановление", - уточнил экс-дипломат.