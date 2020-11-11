Среда, 11 Ноября 2020 10:48

АрмИнфо.Член сенатского комитета по международным отношениям сенатор Эдвард Дж. Марки (штат Массачусетс) выразил обеспокоенность по поводу подписанного при посредничестве России соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и прилегающих районах между РФ, Арменией и Азербайджаном.

"Это позор, что Соединенные Штаты под руководством Трампа-Помпео в очередной раз уступили важный внешнеполитический вопрос России, на этот раз в ущерб нашим армянским друзьям, которые подвергались нападениям со стороны Турции и Азербайджана", - сказал сенатор Марки.

По его словам, эта администрация запятнала себя тем, что позволила другу президента Трампа Эрдогану организовать захват земель на Южном Кавказе и высмеять Минский процесс ОБСЕ. "Я думаю об армянском народе, который на протяжении всей кампании подвергался безжалостным нападениям со стороны Турции и Азербайджана, включая сообщения об использовании иностранных боевиков, импортированных из Сирии", - заявил сенатор.

"Как я сказал ранее, Соединенные Штаты должны четко осудить эту незаконную военную кампанию и прекратить нашу помощь в области безопасности Азербайджану и Турции. Мы также должны быть готовы предоставить гуманитарную помощь, в которой так остро нуждается армянский народ. Также жизненно важно, чтобы мы продолжали поддерживать демократические институты в Армении, поскольку страна переживает непростое время", - подчеркнул Марки на своем ресурсе https://www.markey.senate.gov/.