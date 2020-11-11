Среда, 11 Ноября 2020 10:48

АрмИнфо. Сопредседатели Армянской группы Конгресса США Фрэнк Паллоне, Гас Билиракис, Джеки Спейер и Адам Шифф выразили своем разочарованием отсутствием действий со стороны руководства США на агрессию Турции и Азербайджана на Армению и Арцах, и пообещали привлечь режимы Эрдогана и Алиева к ответственности за зверства против мирных жителей Армении. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA)

"Мы глубоко разочарованы неспособностью Соединенных Штатов сыграть продуктивную роль в предотвращении этого трагического исхода. С начала азербайджанского наступления 27 сентября 2020 года мы призвали администрацию использовать все доступные ресурсы для привлечения Турции и Азербайджана к ответственности. Если бы администрация решительно действовала для достижения прекращения огня и использовала такие рычаги, как прекращение военной помощи, восстановление статьи 907 Закона о поддержке свободы и санкции, можно было бы спасти тысячи жизней и вернуться к мирным переговорам", - говорится в заявлении Сопредседателей Армянской группы Конгресса США.

Член сенатского комитета по международным отношениям Эд Марки выразил убеждение, что это неизгладимое пятно для этой администрации, потому что они позволили другу президента Трампа Эрдогану организовать захват земель на Южном Кавказе и посмеяться над Минским процессом ОБСЕ.

"Соединенные Штаты должны четко осудить эту незаконную военную кампанию и прекратить нашу помощь в области безопасности Азербайджану и Турции. Мы также должны быть готовы предоставить гуманитарную помощь, которая так остро будет нужна армянскому народу", - заключил Марки.

В ANCA выразили поддержку американским конгрессменам, призвав США незамедлительно привлечь Турцию и Азербайджан к ответственности за их военные преступления и зверства против армянского народа, а также оказать гуманитарную помощь Армении в размере 250 миллионов долларов для нужд вынужденно перемещенных лиц из Арцаха в результате азербайджано-турецкой агрессии.

Напомним, что более 100 сенаторов и членов Палаты представителей США выступили с заявлениями и соавторами закона (H.Res.1165 /

H.Res.1203), осуждая азербайджанское и турецкое нападение на Арцах и Армению, с растущими призывами к признанию Республики Арцах со стороны США. В Сенате С.Рес.754 и С.Рес.755 призывают Госдепартамент провести учет нарушений прав человека режимами Эрдогана в Турции и Алиева в Азербайджане, совершенных как внутри страны, так и за рубежом, что послужило бы основанием для блокирования продажа и передача оружия этим странам со стороны США.