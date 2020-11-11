Среда, 11 Ноября 2020 10:04

АрмИнфо.В эти трудные времена Франция подтверждает свою дружбу с армянским народом, учитывая близость человеческих, культурных и исторических связей, связывающих нашу страну с Арменией. Об этом накануне, выступая в Национальном Собрании Франции, как передает РИА "Новости", заявил глава МИД этой страны Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, власти Армении, Азербайджана и России объявили о заключении соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе и МИД Франции проанализировал параметры и последствия подписания этого документа. Жан-Ив Ле Дриан уверен: прекратить боевые действия необходимо. "Это обязательство, которое стороны брали на себя несколько раз за последние недели. И это приоритет, который мы решительно поддерживаем. Поэтому мы ожидаем, что обязательства, взятые на себя Азербайджаном, будут строго соблюдаться и что его наступление будет немедленно прекращено. В этом контексте мы просим Турцию не делать ничего, что противоречит этой приоритетной цели", - сказал министр иностранных дел Франции.

Жан-Ив Ле Дриан отметил, что в эти трудные времена Франция подтверждает всю свою дружбу с армянским народом, учитывая близость человеческих, культурных и исторических связей, связывающих страну с Арменией. "Мы на стороне Армении в этом драматическом контексте. В частности, мы позаботимся о том, чтобы оказывать Армении всю необходимую гуманитарную поддержку", - заверил глава МИД Франции.

По словам Жан-Ив Ле Дриана, ситуация на местах с перемещенным населением и боевыми действиями в населённых пунктах имела серьезные гуманитарные последствия. Министр отметил, что Франция мобилизовала свои силы в последние недели благодаря очень многочисленным инициативам гражданского общества. "Франция в конце прошлой недели в Ереван отправила медицинскую помощь с бригадами хирургов, специализирующихся на пострадавших в результате конфликтов. В ближайшие дни будут предприняты другие инициативы по оказанию Армении необходимой помощи", - заверил министр иностранных дел Франции.

Жан-Ив Ле Дриан считает, что по-прежнему необходимо возобновление переговоров между сторонами о прочном урегулировании конфликта, помимо объявленного соглашения о прекращении огня. Глава МИД отметил, что Франция будет в полной мере играть свою роль в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

"Обсуждения между двумя сторонами должны возобновиться без промедления. В частности, они должны разрешить возвращение людей, перемещенных в результате конфликта в последние недели, и определить будущий статус Нагорного Карабаха", - резюмировал Жан-Ив Ле Дриан.