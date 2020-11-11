Среда, 11 Ноября 2020 10:04

АрмИнфо.США приняли к сведению соглашение по Нагорному Карабаху, ждут подробностей его реализации и будут рады прекращению насилия, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.

"Мы приняли к сведению заключенную при посредничестве России договоренность о прекращении боевых действий и будем заинтересованы в том, чтобы узнать больше о деталях и планах по имплементации этой новой договоренности по мере того, как она принимает очертания", - сказал представитель госдепа.

"Мы будем рады увидеть конец насилия, но еще пока не можем комментировать конкретные детали прекращения огня или последующие шаги. О том, как стороны (конфликта) воспринимают новые договоренности, нужно спрашивать их", - добавил представитель госдепартамента.

Он напомнил, что США изначально осуждали эскалацию насилия вдоль линии соприкосновения и гибель людей.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США могут узнать подробности договорённостей по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе по существующим дипканалам.

"Для этого есть дипломатические контакты", - сказала она Интерфаксу, отвечая на вопрос, готова ли Москва предоставить Вашингтону информацию о деталях относительно договорённостей по Нагорному Карабаху