Среда, 11 Ноября 2020 03:31

АрмИнфо. В Ереване разгромлен офис "Института Открытого общества - Фонда содействия" (Фонда Сороса). Видео об этом рзмещено в социальных сетях.

Видно, что в офисе все перевернуто вверх дном, разбросана на полу документация, папки, повреждена мебель. Ворвавшиеся, лица которых, естественно, не показаны, ногами выбивают двери в различные кабинеты офиса.

Отметим, что накануне ночью протестующие против "пораженческой политики" правительства Пашиняна, напали и на офис редакции Радио "Азатуцюн" (Свобода). Союз журналистов страны и еще десять связанных со свободой слова ОО выступил с заявлением,осуждающим попытки нападения и давления на прессу.