Среда, 11 Ноября 2020 03:24

АрмИнфо. Окончательно вопрос участия Турции в миротворческом процессе в Нагорном Карабахе прояснили сегодняшние переговоры президента России с его коллегой из Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщает «Газета.ру»

Как пишет издание, по итогам разговора Анкара распространила коммюнике, в котором говорится: «Президент Эрдоган заявил, что Турция вместе с Россией также будет осуществлять наблюдательную и надзорную деятельность по прекращению огня при помощи совместного центра, который будет создан в определяемом Азербайджаном районе на территории, освобожденной от оккупации Армении».

Несмотря на оперативные действия Москвы по развертыванию миротворцев в Нагорном Карабахе, сама эта турецкая инициатива уже стала причиной бурных обсуждений и разногласий, так как говорит о стремлении Турции принять участие в операции наравне с Россией.

Отмечается, что, хотя в тексте трехстороннего Соглашения говорится только о российских миротворцах, вскоре после его подписания Ильхам Алиев заявил, что миссия будет выполняться совместными усилиями Турции и РФ. «Баку всегда хотел одинаковой роли России и Турции в карабахском конфликте и добился этого», - заявил президент Азербайджана.

Эти заявления Алиева опровергла пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян, подчеркнув, что они «не соответствует действительности».

Вмешаться в полемику был вынужден и российский МИД. «Турция не будет иметь отношения к миротворческой операции в районе Карабаха, ее роль ограничится рамками центра по контролю за прекращением огня», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Тем не менее, Баку не оставлял попыток добиться повышения роли Анкары в процессе урегулирования. На сайте президента Азербайджана была опубликована видеозапись беседы Алиева с Путиным перед подписанием соглашения, во время которой Алиев говорит, что «одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции».

«Тем самым, мы создаем новый совершенный формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития», - отметил он.

Владимир Путин никак не поправил своего коллегу, лишь отметив, что достижение соглашения «пойдет во благо интересов как армянского, так и азербайджанского народов».