Среда, 11 Ноября 2020 02:41

АрмИнфо. Накануне вечером по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сообщает kremlin.ru

Владимир Путин информировал турецкого коллегу по существу договорённостей с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, зафиксированных в трёхстороннем Заявлении от 9 ноября 2020 года.

Реджеп Тайип Эрдоган дал высокую оценку посредническим усилиям России, которые создают хорошую основу для выхода на долгосрочное и всеобъемлющее урегулирование нагорнокарабахского конфликта.

Особо отмечена важность достижения договорённости о полном прекращении огня, которая позволила остановить кровопролитие. Условлено о дальнейшем плотном взаимодействии в контексте реализации комплекса мер, предусмотренных Заявлением.

Обсуждены также вопросы сотрудничества на сирийском направлении, включая координацию в деле содействия продвижению политического процесса и решению гуманитарных проблем.

Затронуты актуальные аспекты борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Подтверждено намерение активизировать контакты по линии министерств здравоохранения и других профильных структур двух стран, в том числе в целях совместного производства вакцин.