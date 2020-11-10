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АрмИнфо.МИД РФ неизвестно о создании рабочей группы по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе на замену Минской группе ОБСЕ. Об этом говорится в размещенном на сайте дипведомства во вторник комментарии российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Попова.
По его словам, о содержании телефонного разговора лидеров России и Турции "лучше спрашивать у их непосредственных участников". "Однако о создании каких-либо двусторонних форматов на замену Минской группы ОБСЕ в МИД России ничего не известно", - подчеркнул дипломат.
"Продолжаем исходить из нейтральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ, внесших важный вклад в выработку базовых принципов урегулирования нагорнокарабахского конфликта, которые легли в основу договоренностей, зафиксированных в заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября, - указал Попов. - Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов".
Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам телефонного разговора 7 ноября договорились о создании рабочей группы по урегулированию карабахского конфликта.
|МИД России прокомментировал сообщения о новой рабочей группе по Нагорному Карабаху
|Президент Армении провел встречу с лидером партии <Родина>
|Карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе общенационального консенсуса
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|Полиция РА: В условиях военного положение проведение митингов и общественных мероприятий запрещено
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|В Госдуме спрогнозировали скорую отставку Пашиняна
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|Пашинян: Я несу и буду продолжать нести ответственность за происходящее
|Самолет с командованием российских миротворцев прилетел в Армению
|В Москве надеются на реализацию сторонами договоренности по Карабаху в полной мере
|В Иране прокомментировали соглашение по Карабаху
|Елисейский дворец отреагировал на подписание соглашения о прекращения огня в Нагорном Карабахе
|Бывший премьер Арцаха призывает отправить Никола Пашиняна в отставку
|Протестующие перед зданием парламента Армении граждане заявляют, что не намерены сдавать территории в Арцахе
|В Совфеде назвали соглашение по Карабаху заслугой Москвы
|Зурабишвили поздравила Армению и Азербайджан с окончанием войны
|Президент Армении и посол России обсудили перемирие в Карабахе
|В Евросоюзе приветствовали прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе
|Эдуард Шармазанов: Ни один документ, подписанный за последние 30 лет, не предполагал таких антиармянских решений
|Заре Синанян: Любой раскол будет направлен против Родины и государства
|Оппозиционные политические силы Армении созывают митинг
|Коммандос Аркадий Тер-Тадевосян выступил за создание в Армении Гражданского совета
|Секретарь Совбеза Арцаха сложил свои полномочия
|Араик Арутюнян призвал парламентские и внепарламентские силы Армении приехать в Степанакерт и обсудить сложившуюся ситуацию
|Мане Геворкян: Вопрос размещения турецких миротворцев в Нагорном Карабахе не обсуждался
|Глава ГСЧС Арцаха поручил сотрудникам структуры найти неразорвавшиеся боеприпасы
|Глава палаты адвокатов: Выходом из сложившейся ситуации может стать отставка Никола Пашиняна и непризнание легитимности подписанного им документа
|Посольство Франции: Внимательно следим за развитием событий в Армении
|Захарова: Говорить о причинах инцидента со сбитым в небе над Арменией российским вертолетом Ми-24 можно будет только после расследования
|Песков: США и Франция не участвовали в достижении договоренности по Карабаху
|Косачев: Миротворческая операция в Нагорном Карабахе будет российской
|Кремль: Вопрос пребывания турецких миротворцев в Нагорном Карабахе ни с кем не согласовывался
|Премьер: Мы оказались в безальтернативной ситуации
|Путин: Происходящее в Нагорном Карабахе поистине большая трагедия
|Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Минобороны Армении: Активные боевые действия прекращены на всей линии фронта
|Арман Татоян: В эти трудные дни необходимо исключить любой случай насилия друг над другом
|В Армении выявлен 1221 новый случай заражения коронавирусом
|Арцрун Ованнисян разочарован
|Российские миротворцы уже направились в Нагорный Карабах
|Никол Пашинян: Из резиденции премьер-министра украли компьютер, часы, духи, водительские права и другие предметы
|Араик Арутюнян: Решение, приятое вчера, было вынужденным
|Гарегин II: Призываем власти Армении и Арцаха предоставить народу здравые и исчерпывающие разъяснения о принятых решениях
|Армянская ассамблея Америки выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о мирном соглашении по Карабаху
|Оппозиционные политические силы Армении провели встречу с начальником Генштаба ВС РА
|Президент РА: Судьба Арцаха может быть решена только с учетом наших национальных интересов и только на основе национального согласия
|Министерство обороны: Мы призываем воздерживаться от действий, которые могут подорвать основы государственности
|С заявлением выступил президент Республики Арцах
|Никол Пашинян выступил в лайфе и попросил времени для объяснений, намекнув на предательство
|В Ереване протестующие избили спикера парламента
|Минобороны России рассказало о развертывании миротворцев в Карабахе
|Песков: работа над договоренностью по Карабаху началась задолго до инцидента с вертолетом
|Заявление Президента Российской Федерации
|Перед зданием правительства Армении многочисленная акция протеста
|Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации
|Никол Пашинян выступил с заявлением к соотечественникам
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