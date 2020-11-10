Вторник, 10 Ноября 2020 21:04

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян 10 ноября провел встречу с председателем партии "Родина" Артуром Ванецяном.

Как сообщает пресс-служба президента, встреча прошла в рамках политических консультаций, которые инициировал Армен Саркисян. . Собеседники обсудили последние процессы в карабахском урегулировании, в частности, заявление премьер-министра Армении, президентов России и Азербайджана о прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе и события, последовавшие за этим.

Президент Армении отметил важность общественного и национального согласия в решении вопросов общенациональной важности.

Председатель партии "Родина" представил свои оценки, отметив, что у партии есть свое видение выхода из создавшейся обстановки.