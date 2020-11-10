Вторник, 10 Ноября 2020 20:16

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян в рамках политических консультаций с политическими силами 10 ноября встретился с членом Бюро АРФД Арменом Рустамяном и членом Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" Арцвиком Минасяном. Как передает пресс-служба президента РА, на встрече была затронута текущая ситуация в стране, в частности, заявление, подписанное премьер- министром Армении, президентами России и Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта и его положениями.

Возложив всю ответственность нк нынешних властей Армении, представители АРФД выразили озабоченность существующими рисками и представили свое видение выхода из сложившейся ситуации.

На встрече подчеркивалось, что должен быть общенациональный консенсус по урегулированию карабахского конфликта как проблеме общегосударственного значения.

Президент Саркисян подчеркнул важность сохранения стабильности, общественной солидарности и единства страны.