Вторник, 10 Ноября 2020 20:11

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин и участники оборонного совещания у главы государства в Сочи почтили во вторник минутой молчания память погибших летчиков вертолета Ми-24, сбитого накануне ВС Азербайджана в небе Армении, передает ТАСС.

"Вчера в результате трагического инцидента погибли два наших товарища, летчики, которые несли службу на российской военной базе в Армении - это майор Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и старший лейтенант Федин Роман Васильевич", - сказал Путин на

совещании. "Почтим минутой молчания их память", - обратился президент к участникам мероприятия, после чего все присутствующие встали. По словам Путина, пострадал также летчик-оператор, штурман звена. "Пожелаем ему скорейшего выздоровления", - сказал глава государства. Российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном 9 ноября. Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке, и заявили, что Баку готов выплатить Москве компенсацию.