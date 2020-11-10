Вторник, 10 Ноября 2020 19:30

АрмИнфо. Полиция Армении призывает воздержаться от проведения и участия в митингах и общественных мероприятиях. Об этом говорится в распространённом заявлении Полиции РА.

<27 сентября в Армении было объявлено военное положение, в условиях которого запрещается организация, проведение и участие в митингах и общественных мероприятиях. Призываем воздержаться от организации, проведения митингов и общественных мероприятий и участия в них>, - говорится в источнике.

Отметим, что сегодня оппозиционные политсилы Армении вступили с общим заявлением, в котором сообщили, что 11 ноября на площади

Свободы состоится митинг, где последние намерены представить решение по выходу из сложившейся ситуации.-0-