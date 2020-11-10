Вторник, 10 Ноября 2020 18:52

АрмИнфо. Подписано позорное соглашение, которое ставит Армению и армянский народ в очень тяжелое положение. Об этом в своем видеообращении заявил лидер партии "Просвещенная Армения" и одноименной фракции армянского парламента Эдмон Марукян.

По его словам, трудно понять ситуацию, когда 40 дней народу внушалась мысль о победе, а в конце оказалось, что проиграли. Теперь, когда война проиграна, имеется договоренность с партией <Процветающая Армения> о том, что через неделю будет созвано внеочередное заседание парламента в целях снятия режима военного положения. В течение этих семи дней все должны проявить сдержанность и трезвость. После снятия режима военного положения будет ставиться вопрос об отставке премьер­министра. "Армянская нация не может проиграть, и это однозначно, проиграл лидер государства", - заявил депутат, добавив, что страна не может жить с проигравшим лидером, и он должен уйти.

Эдмон Марукян выразил надежду на то, что найдется кто-либо, кто отберет телефон у премьер-министра, с которого последний выступает со странными призывами, которые могут привести к гражданскому столкновению.