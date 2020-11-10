Вторник, 10 Ноября 2020 17:28

АрмИнфо. Между министрами иностранных дел Азербайджана и РФ - Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым - по инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор.

Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на МИД Азербайджана Байрамов подчеркнул значение трехстороннего заявления, подписанного по инициативе РФ 10 ноября 2020 года, и отметил, что этот документ запускает новый этап в урегулировании многолетнего конфликта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, выразил удовлетворение подписанием этого заявления, являющегося важным шагом в направлении урегулирования конфликта, отметив, что это решение сторон имеет большое значение с точки зрения обеспечения устойчивого мира в регионе.

Меж тем как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RTVI Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с Сергеем Лавровым вновь принес извинения в связи с уничтожением российского вертолета Ми-24 в небе над Арменией.

<Сегодня буквально только что состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своим азербайджанским коллегой. С азербайджанской стороны министр иностранных дел Азербайджана вновь принес России извинения в связи с этим трагическим инцидентом. Москва вновь подчеркнула необходимость скорейшего, полноформатного расследования>, - сказала она. Российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном в понедельник. Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что вертолет был сбит вооруженными силами республики <по ошибке>, и заявили, что Баку готов выплатить РФ компенсацию.