Вторник, 10 Ноября 2020 17:26

АрмИнфо. Я несу и буду продолжать нести ответственность за происходящее. Об этом 10 ноября в ходе прямого эфира со своей страницы в фейсбуке заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Он отметил, что когда были предпосылки к войне, то он мог бы выйти к общественности и заявить о сдаче территорий во избежание военных действий. Однако не поступил таким образом, поскольку был уверен, что армянский народ не согласиться на такие уступки и в случае необходимости пойдет бороться за право Арцаха на самоопределение. Оглядываясь в прошлое, премьер заметил, что если бы Армения год назад согласилась на эти уступки по сдаче территорий, то сегодня оказались бы в намного лучшем положении. <Но кто бы в Армении поверил, что это верный путь? Даже я бы не поверил в это. Получилось бы, что мы сдались без боя. Сколько не анализирую происходящее, свои ошибки вижу именно в этом поле. Можно ли это считать ошибкой? И действительно ли это приводит к ответственности? Да, это ситуация приводит к ответственности, и я полностью несу ответственность за происходящее. Полностью, невзирая на все обстоятельства>, - сказал он.

Премьер-министр отметил, что за последние два с половиной года правительство проводило различные мероприятия для развития армии. <Может нужно было двигаться не по плану А, а по плану Б, может было бы более эффективно. Но то, что армия всегда была в центре внимания правительства - это факт>, - подчеркнул Пашинян, отметив, что к сожалению? не было возможности финансировать последнюю в том объеме, в котором хотелось бы. В сложившейся ситуации премьер-министр призвал сконцентрироваться на усилении Армении и Арцаха, как в экономическом, так и интеллектуальном, и образовательном плане.

<Да мы упали, но не стали на колена. Мы мужественно стояли до конца, до последнего, на которой было принято болезненное, но неизбежное решение. В противном случае ситуация обернулась бы для нас намного хуже. Это большая неудача, большое горе и катастрофа для всех нас. Но я верю, что Армения должна жить, Арцах должен жить и мы должны усилиться, может, в определенном смысле пересмотреть свои ожидания касаемо различных вопросов, вынести уроки из нашего опыта, которые должны быть конструктивными и служить нашей Родине, народу и будущему>, - сказал Пашинян.