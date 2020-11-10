Вторник, 10 Ноября 2020 17:23

АрмИнфо. Тема размещения российских миротворцев в Карабахе в той или иной форме прорабатывалась еще месяц назад, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Тема участия наблюдателей, миротворцев... обсуждалась еще месяц назад, она обсуждалась на уровне экспертов, на уровне переговоров дипломатов... Эта тема уже была на повестке. Как вы понимаете, подобные решения прорабатываются тщательно, учитывая, что речь идет даже не о двух, а о трех сторонах - две конфликтующие стороны и Россия", - сказала Захарова в эфире телеканала "Дождь", передает РИА Новости.

Представитель МИД РФ добавила, что такие решения не могут приниматься без очень детальной проработки соответствующими ведомствами.

При этом Мария Захарова уже в интервью телеканалу RTVI заявила, что Москва исходит из того, что заявление, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе должно выполняться всеми сторонами, подписавшими его. "Документ имеет статус заявления. Мы исходим из того, что оно должно быть выполнено всеми сторонами, которые поставили подписи, а подписи поставлены. Давайте на данном этапе не рассуждать о сценариях нереализуемости этого документа. Давайте будем говорить о том, что делать для того, чтобы его реализовать. А делается немало", - добавила дипломат, напомнив, что заявление стало результатом консенсуса и все стороны подписались под необходимостью его реализации