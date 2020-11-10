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АрмИнфо. Тема размещения российских миротворцев в Карабахе в той или иной форме прорабатывалась еще месяц назад, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Тема участия наблюдателей, миротворцев... обсуждалась еще месяц назад, она обсуждалась на уровне экспертов, на уровне переговоров дипломатов... Эта тема уже была на повестке. Как вы понимаете, подобные решения прорабатываются тщательно, учитывая, что речь идет даже не о двух, а о трех сторонах - две конфликтующие стороны и Россия", - сказала Захарова в эфире телеканала "Дождь", передает РИА Новости.
Представитель МИД РФ добавила, что такие решения не могут приниматься без очень детальной проработки соответствующими ведомствами.
При этом Мария Захарова уже в интервью телеканалу RTVI заявила, что Москва исходит из того, что заявление, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе должно выполняться всеми сторонами, подписавшими его. "Документ имеет статус заявления. Мы исходим из того, что оно должно быть выполнено всеми сторонами, которые поставили подписи, а подписи поставлены. Давайте на данном этапе не рассуждать о сценариях нереализуемости этого документа. Давайте будем говорить о том, что делать для того, чтобы его реализовать. А делается немало", - добавила дипломат, напомнив, что заявление стало результатом консенсуса и все стороны подписались под необходимостью его реализации
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|Елисейский дворец отреагировал на подписание соглашения о прекращения огня в Нагорном Карабахе
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|Президент Армении и посол России обсудили перемирие в Карабахе
|В Евросоюзе приветствовали прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе
|Эдуард Шармазанов: Ни один документ, подписанный за последние 30 лет, не предполагал таких антиармянских решений
|Заре Синанян: Любой раскол будет направлен против Родины и государства
|Оппозиционные политические силы Армении созывают митинг
|Коммандос Аркадий Тер-Тадевосян выступил за создание в Армении Гражданского совета
|Секретарь Совбеза Арцаха сложил свои полномочия
|Араик Арутюнян призвал парламентские и внепарламентские силы Армении приехать в Степанакерт и обсудить сложившуюся ситуацию
|Мане Геворкян: Вопрос размещения турецких миротворцев в Нагорном Карабахе не обсуждался
|Глава ГСЧС Арцаха поручил сотрудникам структуры найти неразорвавшиеся боеприпасы
|Глава палаты адвокатов: Выходом из сложившейся ситуации может стать отставка Никола Пашиняна и непризнание легитимности подписанного им документа
|Посольство Франции: Внимательно следим за развитием событий в Армении
|Захарова: Говорить о причинах инцидента со сбитым в небе над Арменией российским вертолетом Ми-24 можно будет только после расследования
|Песков: США и Франция не участвовали в достижении договоренности по Карабаху
|Косачев: Миротворческая операция в Нагорном Карабахе будет российской
|Кремль: Вопрос пребывания турецких миротворцев в Нагорном Карабахе ни с кем не согласовывался
|Премьер: Мы оказались в безальтернативной ситуации
|Путин: Происходящее в Нагорном Карабахе поистине большая трагедия
|Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Минобороны Армении: Активные боевые действия прекращены на всей линии фронта
|Арман Татоян: В эти трудные дни необходимо исключить любой случай насилия друг над другом
|В Армении выявлен 1221 новый случай заражения коронавирусом
|Арцрун Ованнисян разочарован
|Российские миротворцы уже направились в Нагорный Карабах
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|Араик Арутюнян: Решение, приятое вчера, было вынужденным
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|Армянская ассамблея Америки выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о мирном соглашении по Карабаху
|Оппозиционные политические силы Армении провели встречу с начальником Генштаба ВС РА
|Президент РА: Судьба Арцаха может быть решена только с учетом наших национальных интересов и только на основе национального согласия
|Министерство обороны: Мы призываем воздерживаться от действий, которые могут подорвать основы государственности
|С заявлением выступил президент Республики Арцах
|Никол Пашинян выступил в лайфе и попросил времени для объяснений, намекнув на предательство
|В Ереване протестующие избили спикера парламента
|Минобороны России рассказало о развертывании миротворцев в Карабахе
|Песков: работа над договоренностью по Карабаху началась задолго до инцидента с вертолетом
|Заявление Президента Российской Федерации
|Перед зданием правительства Армении многочисленная акция протеста
|Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации
|Никол Пашинян выступил с заявлением к соотечественникам
|МИД Армении осудил действия Азербайджана на своей территории в отношении российского вертолёта
|В ОДКБ отреагировали "озабоченностью" на факт поражения Азербайджаном российского вертолета в Армении
|Захарова: Россия планирует более активно участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, но вмешиваться в него не собирается
|Сарумян: Подразделения Армии обороны Арцаха решительно защищали и продолжают защищать город-крепость Шуши
|В Баку признали факт поражения российского вертолета на территории Армении
|Эксперт: «Сбитый вертолёт — послание Москве: попытаетесь вмешаться, получите еще»
|Степанян: Подразделения АО Арцаха продолжают упорные бои за Шуши - пленены вражеские солдаты
|Минобороны РФ: Командование 102-й РВБ устанавливает принадлежность стрелявших по российскому вертолету
|В МЧС Армении представили детали крушения российского вертолета
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