Вторник, 10 Ноября 2020 17:15

АрмИнфо. Елисейский дворец отреагировал на подписание соглашения о прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Так, согласно Reuters, в заявлении Елисейского дворца отмечается, что французское председательство проанализирует трёхстороннее соглашение по Карабаху, при этом отметив, что любое долгосрочное соглашение должно учитывать интересы Армении.

В своем заявлении Елисейский дворец также отметил, что Турция должна прекратить свои провокации в регионе и воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу будущее соглашение.

Стоит заметить, что ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Франция и США не участвовали в достижении договоренности по Карабаху - это трехстороннее соглашение России, Армении и Азербайджана

Полное прекращение огня в Нагорном Карабахе началось с полуночи 10 ноября. Соответствующее заявление подписано президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Для выполнения миротворческой миссии в зону конфликта будут переброшены почти две тысячи военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной техники. Основу контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командование миротворческих сил Российской Федерации, которое будет осуществлять управление миротворческой операцией в Нагорном Карабахе, развернут в Степанакерте.