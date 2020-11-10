Вторник, 10 Ноября 2020 17:07

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении должно выразить недоверие премьер-министру и правительству, избрать нового премьер-министра, который сформирует новое правительство. Подобной точки зрения придерживается бывший премьер-министр Нагорно-Карабахской Республики Анушаван Даниелян.

По его словам, которые приводятся на странице экс-премьера в Facebook, кандидатура премьер-министра должна быть выдвинута парламентскими и внепарламентскими партиями совместным решением, которое объединит политические организации вокруг новоизбранного премьер-министра.

Новый премьер-министр должен иметь возможность обеспечить организованную и высокоэффективную работу государственных органов в условиях войны и пандемии. Он должен обладать соответствующим опытом и знаниями для ведения переговоров, быть в курсе деталей арцахской проблемы и быть приемлемым для России.

Новое правительство должно провести новые парламентские выборы в течение года. Решением премьер-министра при главе правительства создается совет, в который должны войти лидеры всех партий, выдвинувших кандидатуру премьер-министра, а также известные, опытные общественные, государственные и общенациональные деятели.