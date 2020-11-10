Вторник, 10 Ноября 2020 17:05

АрмИнфо. Перед зданием парламента Армении проходит акция протеста, у протестующих главное требование - аннулировать заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, подписанного президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении.

Отметим, что по данному документу Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занимаемых ими позициях. При этом Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года.

Кроме того, Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шуши.

По согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.

Собравшиеся подчеркнули, что данный документ является антиармянским. <Подобным образом, Никол Пашинян предал весь армянский народ. Не надо валить всю вину на бывшие власти, нужно иметь храбрость признавать свои ошибки. Мы не имеем права потерять Арцах. Мы призываем всех наших граждан собраться возле здания парламента Армении и представить наши требования. Мы не намерены смириться с позицией проигравших, мы должны создать единое государство, в которое войдет Армения и Арцах. Женщины и дети Арцаха не раз поднимали свои проблемы возле офисов различных посольств. Но нам никогда и в голову бы не пришло, что мы будем отстаивать свои права перед зданием парламента Армении. Мы не намерены сдавать территории>, - подчеркнули протестующие.