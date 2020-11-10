Вторник, 10 Ноября 2020 16:55

АрмИнфо. Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе - это главным образом заслуга Москвы, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

"Трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе - это главным образом заслуга Москвы", - сказал сенатор во вторнике в эфире телеканала "Россия 24". Он также отметил, что это соглашение никоим образом не дезавуирует усилия Минской группы.

Климов напомнил, что ранее Россия, США и Франция выразили единую позицию о необходимости прекращения огня в Нагорном Карабахе. При этом стоит отметить, что США и Франция входят в НАТО, как, впрочем, и Турция, добавил Климов. Он также не исключил, что Анкара "размышляет, что еще можно сделать" в карабахском направлении.