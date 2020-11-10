Вторник, 10 Ноября 2020 16:52

АрмИнфо. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Армению и Азербайджан с окончанием войны. Соответствующую запись она сделала на своей странице в Twitter.

"На Кавказе начинается новая эра. Поздравляю наших друзей, Армению и Азербайджан, с окончанием трагической войны и благодарю всех посредников. Мои соболезнования семьям погибших.

У мира и стабильности нет альтернативы! Мы вместе запускаем новую главу сотрудничества",- написала президент Грузии.

Полное прекращение огня в Нагорном Карабахе началось с полуночи 10 ноября. Соответствующее заявление подписано президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Для выполнения миротворческой миссии в зону конфликта будут переброшены почти две тысячи военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной техники. Основу контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командование миротворческих сил Российской Федерации, которое будет осуществлять управление миротворческой операцией в Нагорном Карабахе, развернут в Степанакерте.