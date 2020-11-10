Вторник, 10 Ноября 2020 16:49

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян и послом РФ в РА Сергей Копыркин на сегодняшней встрече обсудили заявление, принятое премьер-министром РА, президентами России и Азербайджана о полном прекращении всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта и его положении.

Как сообщает пресс-служба президента РА, Саркисян отметил, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта - вопрос общенационального значения и важности, естественно, что любое связанное с этим решение, особенно подписание документа, вызывает резкую реакцию народа, а зачастую и сопротивление.

Президент РА подчеркнул важную посредническую роль стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, особенно Российской Федерации, в прекращении боевых действий.

Встреча подчеркнула необходимость безопасности и прочного мира во всем регионе.