Вторник, 10 Ноября 2020 16:47

АрмИнфо. Правительство Армении во главе с Пашиняном на 2,5 года тормозило переговорный процесс неосторожными, противоречивыми, эмоциональными заявлениями, которые нанесли ущерб и Армении, и Арцаху. Об этом 10 ноября заявил пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

<Пашинян выступал с заявлениями, что <Арцах - это Армения, и точка>, <как хочу, так и веду переговоры>, <нам нужно решение, которое будет приемлемым и для народа Азербайджана>, и другие подобные заявления ослабили конструктивную позицию армянских сторон в переговорах>, - сказал Шармазанов.

Пресс-секретарь РПА отметил, что два с половиной года Пашинян и его окружение проповедовали односторонний мир, в то время как президенты Азербайджана и Турции устраивали совместные парады и призывали к войне.

<Одновременно было осуществлены нападки на национальные ценности, на церковь, на язык и историю Армении, были дискредитированы генералы и офицеры, прошедшие победный путь в Арцахе, что вызывало беспокойство>, - сказал он.

Обращаясь к народу, Шармазанов сказал, что власти обманули людей, казалось бы, победными призывами и довели до того, что на самом деле был подписан акт о капитуляции.

<Никакой из документов с 1900-х годов до сегодняшнего дня не содержал таких печальных и антиармянских решений, ни один документ не содержал в себе решений о возврате бывших территорий НКАО в состав Азербайджана.

Еще до войны у турецко-азербайджанского тандема не было таких требований, а мы дошли до этого в результате некомпетентного руководства нынешней власти. Я также упомянул обо всем этом на встрече с Пашиняном>, - подчеркнул он.

Эдуард Шармазанов напомнил, что премьер-министр ранее заявлял, что встретится с 3 миллионами премьер-министров на площади Республики, чтобы обсудить урегулирование нагорно-карабахского конфликта, а затем отметил, что <эта сделка заговора была совершена тайно от народа, не обсуждая ее с ним>.

По словам Шармазанова, ответственность за ситуацию несет премьер-министр Никол Пашинян.

<До этого заявления мы, как оппозиционные партии, требовали от премьер-министра добровольной отставки, потому что убеждены, что Армения и Арцах не нуждаются в шоке. А вместо этого Пашинян пытается сбросить с себя вину и перекладывает ее на оппозицию, народ, генералов, офицеров, армию. Получилось, что все виноваты, кроме него самого, но не будем забывать, что их правительство заявляло - <новая война, новые территории>. Они говорили о победе, говорили, что это Сардарапат, но мы получили <позорную передачу Карса>, мы только призывали к единству.

У Пашиняна еще есть время принять правильное решение, не идти по пути потрясений, говоря о мести, вендетте, сегодня не время для этого. Он должен сделать этот шаг и уйти>, - сказал он.

Шармазанов также коснулся того, что произошло вчера в зданиях правительства и Национального собрания, и осудил все случаи незаконного насилия. <Я осуждаю любые проявления насилия, включая то, что произошло вчера (избиение спикера НС РА - Ред.), это неприемлемо для нас>, - подчеркнул пресс-секретарь РПА. Он сообщил, что встретился с начальником Генштаба ВС РА Оником Гаспаряном, с которым они обсудили пути выхода из сложившейся ситуации.

<У нас нет права идти на раскол, у нас нет права идти на столкновения, братоубийственные потрясения, это путь, который никуда не ведет, но и нынешняя власть должна придерживаться такой же позиции>, - добавил он.