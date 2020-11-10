Вторник, 10 Ноября 2020 16:08

АрмИнфо. Главный комиссар по делам Диаспоры в Армении Заре Синаня призвал общественность не поддаваться эмоциям и судить происходящее трезво. Об этом говорится на официальной странице Офиса комиссара по делам Диаспоры в Фейсбуке.

Синанян отметил, что в этот сложный момент истории единственным спасением является единство и солидарность армянского народа. <Настало время преклониться перед армянским солдатом, офицером и армией. Любой раскол будет направлен против Родины и государства. Я осознаю, насколько сложна эта ситуация для каждого из нас, как в Армении, так и в диаспоре, насколько глубока рана в сердцах всех нас, но прошу Вас сохранять спокойствие, терпение, и дальше стоять рядом с Арменией и Арцахом. Сегодня, как никогда, нам необходимы всеармянское единство и солидарность, иначе мы потеряем гораздо больше>, - сказал в своем обращении Комиссар по делам Диаспоры.