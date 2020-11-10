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 Вторник, 10 Ноября 2020 16:08
Алина Оганесян

Заре Синанян: Любой раскол будет направлен против Родины и государства

Заре Синанян: Любой раскол будет направлен против Родины и государства

АрмИнфо. Главный комиссар по делам Диаспоры в Армении Заре Синаня призвал общественность не поддаваться эмоциям и судить происходящее трезво. Об этом говорится на официальной странице Офиса комиссара по делам Диаспоры в Фейсбуке.

Синанян отметил, что в этот сложный момент истории единственным спасением является единство и солидарность армянского народа. <Настало время преклониться перед армянским солдатом, офицером и армией. Любой раскол будет направлен против Родины и государства.  Я осознаю, насколько сложна эта ситуация для каждого из нас, как в Армении, так и в диаспоре, насколько глубока рана в сердцах всех нас, но прошу Вас сохранять спокойствие, терпение, и дальше стоять рядом с Арменией и Арцахом.   Сегодня, как никогда, нам необходимы всеармянское единство и солидарность, иначе мы потеряем гораздо больше>, - сказал в своем обращении Комиссар по делам Диаспоры.


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