Вторник, 10 Ноября 2020 16:07

АрмИнфо. Совет 17 политических партий Армении распространил общее заявление, в котором говорится, что 11 ноября в 13:00 на площади Свободы в Ереване созывается митинг, где будет представлен выход из сложившейся ситуации.

Отметим, что сегодня состоялась встреча начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна с руководителями партий <Процветающая Армения>, <Родина>, и <АРФД>, в ходе которой участники обсудили создавшуюся в стране ситуацию.