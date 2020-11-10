Вторник, 10 Ноября 2020 15:41

АрмИнфо. Для выхода из сложившейся ситуации необходимо создать Гражданский совет, в состав которого войдут представители армянской интеллигенции, общественные и политические деятели, которым доверяет общество. Об этом на созванной пресс- конференции 10 ноября заявил герой Арцаха, генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян (Коммандос).

В этой связи он отметил, что может взять на себя координационные работы Совета. В частности, генерал-майор Тер-Тадевосян отметил, что видит возможность для объединения всех здоровых сил армянского общества с целью поиска выхода из сложившейся тяжелой ситуации. <Вы все хорошо знаете, что я простой офицер, который честно на фронте отдал свой долг. Я не преследую никаких политических и личных целей. Призываю всех, кто играет значительную общественную роль при высших политически, корпоративных или прочих интересах объединится. Сегодня как никогда судьба армянского народа зависит от нас. Мы должны суметь обеспечить стабильность, государство и систему его управления. Не имеем права поддаваться эмоциям и допускать шаги, которые еще более усугубят текущую ситуацию>, - сказал Коммандос. Он сообщил, что Гражданский совет будет работать по адресу ул. Аршакунянца, 5.