Вторник, 10 Ноября 2020 15:39

АрмИнфо. Самвел Бабаян отказался от присвоенного звания героя Республики Арцах и сложил свои полномочия как секретарь Совета безопасности Республики Арцах. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке, отметив, что это является ответом и жалобой на принятое политическим руководством Армении и Арцаха решение.

<Арцах - это центр армянской государственности, символ армянства, мы были обязаны сохранить достоинство армян. Осознавая это, мы прожили все этапы азербайджано- карабахского конфликта, ради этой земли и права на достойную жизнь на этой земле, мы несли потери, были пожертвованы тысячи жизней. И сегодня, когда руководители Республики Армения, Республики Арцах одним решением и одним росчерком пера поставили под сомнение существование армянства, решили вместо нас быть нам или нет быть и говорят откровенную ложь о зафиксированных реалиях, возникает вопрос - кто дал вам полномочия в демократичной стране без согласия народа, без консультаций с избранными им органами предать нас?>, - подчеркнул Бабаян.