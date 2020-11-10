Вторник, 10 Ноября 2020 15:37

АрмИнфо. Сложная политическая ситуация автоматически создала новую повестку дня в нашей реальности. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил президент Арцаха Араик Арутюнян.

Арутюнян, в частности, подчеркнул: <Чтобы обсудить ситуацию с основными игроками армянского политического поля, представить всю имеющуюся информацию, я обращаюсь к парламентским и внепарламентским силам Армении с просьбой посетить Степанакерт и провести обсуждения на месте.

Завтра, 11 ноября, я готов принять руководство задействованных в Национальном Собрании политических сил. Затем, как и планировалось, я готов продолжить серию встреч с внепарламентскими силами>.