Вторник, 10 Ноября 2020 15:32

АрмИнфо. На мой взгляд, мирное соглашение из девяти пунктов содержит положения международного соглашения, поэтому премьер-министр не смог его подписать. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал председатель Палаты адвокатов Ара Зограбян.

<В частности, в этом соглашении говорится о примирении, а также об установлении транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеваном через территорию Армении, что может наложить определенные ограничения на граждан Армении в плане использования этих территорий.

Помимо вышеперечисленного, премьер-министр не уполномочен подписывать такой документ от имени народа против его воли.

На мой взгляд, выходом из сложившейся ситуации может стать отставка Никола Пашиняна, непризнание легитимности этого документа, совместная организация защиты Армении и Арцаха.

В постскриптум значится: < Я уверен, что Россия также будет уважать решение армянского народа, не захочет потерять доверие армянского народа. Мы должны избегать массовых беспорядков и другой незаконной деятельности.

Проазербайджанского содержания текста не касаюсь. Например, было отмечено: <Республика Армения вернет Кельбаджарский район Азербайджанской Республике>. Получается, Армения его захватила>, - написал Ара Зограбян.