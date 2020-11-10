|Заре Синанян: Любой раскол будет направлен против Родины и государства
|Оппозиционные политические силы Армении созывают митинг
|Коммандос Аркадий Тер-Тадевосян выступил за создание в Армении Гражданского совета
|Секретарь Совбеза Арцаха сложил свои полномочия
|Араик Арутюнян призвал парламентские и внепарламентские силы Армении приехать в Степанакерт и обсудить сложившуюся ситуацию
|Мане Геворкян: Вопрос размещения турецких миротворцев в Нагорном Карабахе не обсуждался
|Глава ГСЧС Арцаха поручил сотрудникам структуры найти неразорвавшиеся боеприпасы
|Глава палаты адвокатов: Выходом из сложившейся ситуации может стать отставка Никола Пашиняна и непризнание легитимности подписанного им документа
|Посольство Франции: Внимательно следим за развитием событий в Армении
|Захарова: Говорить о причинах инцидента со сбитым в небе над Арменией российским вертолетом Ми-24 можно будет только после расследования
|Песков: США и Франция не участвовали в достижении договоренности по Карабаху
|Косачев: Миротворческая операция в Нагорном Карабахе будет российской
|Кремль: Вопрос пребывания турецких миротворцев в Нагорном Карабахе ни с кем не согласовывался
|Премьер: Мы оказались в безальтернативной ситуации
|Путин: Происходящее в Нагорном Карабахе поистине большая трагедия
|Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Минобороны Армении: Активные боевые действия прекращены на всей линии фронта
|Арман Татоян: В эти трудные дни необходимо исключить любой случай насилия друг над другом
|В Армении выявлен 1221 новый случай заражения коронавирусом
|Арцрун Ованнисян разочарован
|Российские миротворцы уже направились в Нагорный Карабах
|Никол Пашинян: Из резиденции премьер-министра украли компьютер, часы, духи, водительские права и другие предметы
|Араик Арутюнян: Решение, приятое вчера, было вынужденным
|Гарегин II: Призываем власти Армении и Арцаха предоставить народу здравые и исчерпывающие разъяснения о принятых решениях
|Армянская ассамблея Америки выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о мирном соглашении по Карабаху
|Оппозиционные политические силы Армении провели встречу с начальником Генштаба ВС РА
|Президент РА: Судьба Арцаха может быть решена только с учетом наших национальных интересов и только на основе национального согласия
|Министерство обороны: Мы призываем воздерживаться от действий, которые могут подорвать основы государственности
|С заявлением выступил президент Республики Арцах
|Никол Пашинян выступил в лайфе и попросил времени для объяснений, намекнув на предательство
|В Ереване протестующие избили спикера парламента
|Минобороны России рассказало о развертывании миротворцев в Карабахе
|Песков: работа над договоренностью по Карабаху началась задолго до инцидента с вертолетом
|Заявление Президента Российской Федерации
|Перед зданием правительства Армении многочисленная акция протеста
|Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации
|Никол Пашинян выступил с заявлением к соотечественникам
|МИД Армении осудил действия Азербайджана на своей территории в отношении российского вертолёта
|В ОДКБ отреагировали "озабоченностью" на факт поражения Азербайджаном российского вертолета в Армении
|Захарова: Россия планирует более активно участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, но вмешиваться в него не собирается
|Сарумян: Подразделения Армии обороны Арцаха решительно защищали и продолжают защищать город-крепость Шуши
|В Баку признали факт поражения российского вертолета на территории Армении
|Эксперт: «Сбитый вертолёт — послание Москве: попытаетесь вмешаться, получите еще»
|Степанян: Подразделения АО Арцаха продолжают упорные бои за Шуши - пленены вражеские солдаты
|Минобороны РФ: Командование 102-й РВБ устанавливает принадлежность стрелявших по российскому вертолету
|В МЧС Армении представили детали крушения российского вертолета
|В Армении 17 политических партий требуют отставки Никола Пашиняна и его команды
|В МЧС Армении официально подтвердили факт крушения российского вертолета
|Источник: Экипаж российского вертолета, потерпевшего крушение в Араратской области Армении погиб
|Эрдоган косвенно подтвердил: В Анкаре принимаются все решения по вопросу урегулирования карабахского конфликта
|Премьер Армении: Бои за Шуши продолжаются
|Путин подписал закон о ратификации Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств ЕАЭС
|Бригадный генерал: Подразделения быстрого реагирования иранской армии направлены в северо-западные приграничные районы для защиты госрубежей
|Граждане более 90 стран посетили сайт Омбудсмена, чтобы ознакомиться с исследованиями о зверствах осуществленных Азербайджаном
|Минобороны РА: Наступательные действия противника на Кармир Базар пресечены
|Состояние свыше тысячи пациентов, заболевших коронавирусом в Армении, оценивается как тяжелое и крайне тяжелое
|Ильхам Алиев зря надеется, что нефть защитит его от судьбы косовского лидера
|Заре Синанян призвал армян России не поддаваться на провокации азербайджанцев
|МИД Армении: Алиев отчаянно пытается отвергать реальность
|В аэропорту Симферополя открыли памятник живописцу-маринисту Ивану Айвазовскому
|Читать больше
АрмИнфо. На мой взгляд, мирное соглашение из девяти пунктов содержит положения международного соглашения, поэтому премьер-министр не смог его подписать. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал председатель Палаты адвокатов Ара Зограбян.
<В частности, в этом соглашении говорится о примирении, а также об установлении транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеваном через территорию Армении, что может наложить определенные ограничения на граждан Армении в плане использования этих территорий.
Помимо вышеперечисленного, премьер-министр не уполномочен подписывать такой документ от имени народа против его воли.
На мой взгляд, выходом из сложившейся ситуации может стать отставка Никола Пашиняна, непризнание легитимности этого документа, совместная организация защиты Армении и Арцаха.
В постскриптум значится: < Я уверен, что Россия также будет уважать решение армянского народа, не захочет потерять доверие армянского народа. Мы должны избегать массовых беспорядков и другой незаконной деятельности.
Проазербайджанского содержания текста не касаюсь. Например, было отмечено: <Республика Армения вернет Кельбаджарский район Азербайджанской Республике>. Получается, Армения его захватила>, - написал Ара Зограбян.
|Заре Синанян: Любой раскол будет направлен против Родины и государства
|Оппозиционные политические силы Армении созывают митинг
|Коммандос Аркадий Тер-Тадевосян выступил за создание в Армении Гражданского совета
|Секретарь Совбеза Арцаха сложил свои полномочия
|Араик Арутюнян призвал парламентские и внепарламентские силы Армении приехать в Степанакерт и обсудить сложившуюся ситуацию
|Мане Геворкян: Вопрос размещения турецких миротворцев в Нагорном Карабахе не обсуждался
|Глава ГСЧС Арцаха поручил сотрудникам структуры найти неразорвавшиеся боеприпасы
|Глава палаты адвокатов: Выходом из сложившейся ситуации может стать отставка Никола Пашиняна и непризнание легитимности подписанного им документа
|Посольство Франции: Внимательно следим за развитием событий в Армении
|Захарова: Говорить о причинах инцидента со сбитым в небе над Арменией российским вертолетом Ми-24 можно будет только после расследования
|Песков: США и Франция не участвовали в достижении договоренности по Карабаху
|Косачев: Миротворческая операция в Нагорном Карабахе будет российской
|Кремль: Вопрос пребывания турецких миротворцев в Нагорном Карабахе ни с кем не согласовывался
|Премьер: Мы оказались в безальтернативной ситуации
|Путин: Происходящее в Нагорном Карабахе поистине большая трагедия
|Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Минобороны Армении: Активные боевые действия прекращены на всей линии фронта
|Арман Татоян: В эти трудные дни необходимо исключить любой случай насилия друг над другом
|В Армении выявлен 1221 новый случай заражения коронавирусом
|Арцрун Ованнисян разочарован
|Российские миротворцы уже направились в Нагорный Карабах
|Никол Пашинян: Из резиденции премьер-министра украли компьютер, часы, духи, водительские права и другие предметы
|Араик Арутюнян: Решение, приятое вчера, было вынужденным
|Гарегин II: Призываем власти Армении и Арцаха предоставить народу здравые и исчерпывающие разъяснения о принятых решениях
|Армянская ассамблея Америки выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о мирном соглашении по Карабаху
|Оппозиционные политические силы Армении провели встречу с начальником Генштаба ВС РА
|Президент РА: Судьба Арцаха может быть решена только с учетом наших национальных интересов и только на основе национального согласия
|Министерство обороны: Мы призываем воздерживаться от действий, которые могут подорвать основы государственности
|С заявлением выступил президент Республики Арцах
|Никол Пашинян выступил в лайфе и попросил времени для объяснений, намекнув на предательство
|В Ереване протестующие избили спикера парламента
|Минобороны России рассказало о развертывании миротворцев в Карабахе
|Песков: работа над договоренностью по Карабаху началась задолго до инцидента с вертолетом
|Заявление Президента Российской Федерации
|Перед зданием правительства Армении многочисленная акция протеста
|Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации
|Никол Пашинян выступил с заявлением к соотечественникам
|МИД Армении осудил действия Азербайджана на своей территории в отношении российского вертолёта
|В ОДКБ отреагировали "озабоченностью" на факт поражения Азербайджаном российского вертолета в Армении
|Захарова: Россия планирует более активно участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, но вмешиваться в него не собирается
|Сарумян: Подразделения Армии обороны Арцаха решительно защищали и продолжают защищать город-крепость Шуши
|В Баку признали факт поражения российского вертолета на территории Армении
|Эксперт: «Сбитый вертолёт — послание Москве: попытаетесь вмешаться, получите еще»
|Степанян: Подразделения АО Арцаха продолжают упорные бои за Шуши - пленены вражеские солдаты
|Минобороны РФ: Командование 102-й РВБ устанавливает принадлежность стрелявших по российскому вертолету
|В МЧС Армении представили детали крушения российского вертолета
|В Армении 17 политических партий требуют отставки Никола Пашиняна и его команды
|В МЧС Армении официально подтвердили факт крушения российского вертолета
|Источник: Экипаж российского вертолета, потерпевшего крушение в Араратской области Армении погиб
|Эрдоган косвенно подтвердил: В Анкаре принимаются все решения по вопросу урегулирования карабахского конфликта
|Премьер Армении: Бои за Шуши продолжаются
|Путин подписал закон о ратификации Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств ЕАЭС
|Бригадный генерал: Подразделения быстрого реагирования иранской армии направлены в северо-западные приграничные районы для защиты госрубежей
|Граждане более 90 стран посетили сайт Омбудсмена, чтобы ознакомиться с исследованиями о зверствах осуществленных Азербайджаном
|Минобороны РА: Наступательные действия противника на Кармир Базар пресечены
|Состояние свыше тысячи пациентов, заболевших коронавирусом в Армении, оценивается как тяжелое и крайне тяжелое
|Ильхам Алиев зря надеется, что нефть защитит его от судьбы косовского лидера
|Заре Синанян призвал армян России не поддаваться на провокации азербайджанцев
|МИД Армении: Алиев отчаянно пытается отвергать реальность
|В аэропорту Симферополя открыли памятник живописцу-маринисту Ивану Айвазовскому
|Читать больше
|Ильхам Алиев зря надеется, что нефть защитит его от судьбы косовского лидера
|Прогноз: Из Арцаха терроризм перекочует на Северный Кавказ, юг России и Среднюю Азию
|Военный эксперт: Россия может пойти по пути принуждения сторон к миру
|Разрешение Нагорно-Карабахского конфликта и Минский формат
|Александр Жилин: Эрдоган готов воевать с Россией до последнего азербайджанца
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности