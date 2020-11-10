Вторник, 10 Ноября 2020 15:27

АрмИнфо. Посольство Франции в РА внимательно следит за развитием событий в Армении. Об этом говорится в заявлении французского диппредставительства.

При этом во французском посольстве рекомендовали гражданам Франции проявлять максимальную осторожность при передвижении, избегая мест скопления людей и демонстраций.

"Посольство Франции подтверждает абсолютную необходимость воздерживаться от любого пребывания в Нагорном Карабахе и в близлежащих регионах и рекомендует, ожидать возвращения на Родину.

В посольство можно обратиться по электронной почте: [email protected] или по горячей линии (+374 60 65

1950) с понедельника по пятницу с 14:30 до 17:00.

В случае крайней необходимости можно обратиться по номеру экстренных служб консульства (+374 95 50 11 03).

Посольство Франции будет информировать вас о развитии ситуации через свои каналы связи (веб-сайт, социальные сети, информационный листок для путешественников, электронные письма и т. д.)", - отмечается в сообщении посольства.