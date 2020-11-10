Вторник, 10 Ноября 2020 14:43

АрмИнфо. Разговор о причинах инцидента со сбитым в небе над Арменией российским вертолетом Ми-24 можно будет вести только после оперативного расследования. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы обратили внимание на то, что необходимо оперативное расследование. Когда расследование будет завершено, можно будет говорить о том, каким образом это имело место и что послужило причиной", - сказала она.

Захарова добавила, что ранее сделанные МИД РФ заявления по этой теме были реакцией на то, что азербайджанская сторона признала свою причастность к произошедшему. "Остальное - это вопрос расследования", - указала дипломат, передает ТАСС.

Накануне вечером азербайджанские ВС из ПЗРК сбили российский Ми-24 в небе над Арменией в Араратской области. Два члена экипажа погибли, еще один получил травмы. МИД АР признал факт поражения российского вертолета, заверив, что это произошло по ошибке. В Баку извинились и заявили о готовности возместить ущерб.

В Генпрокуратуре Армении по данному факту возбуждено уголовное дело.