Вторник, 10 Ноября 2020 14:33

АрмИнфо.США и Франция не участвовали в достижении договоренности по Карабаху - это трехстороннее соглашение России, Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

<Это трехстороннее заявление>, - сообщил Песков, отвечая на вопрос, принимали ли США и Франция участие в достижении договоренностей по Карабаху.