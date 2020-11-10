Вторник, 10 Ноября 2020 14:24

АрмИнфо. Миротворческая операция в Нагорном Карабахе будет российской, стороны лишь могут согласовывать элементы ее осуществления с Турцией. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает <Интерфакс>.

<В заявлении господина Алиева (президент Азербайджана) мы увидели определенные посылы в адрес Турции - что это будет совместная операция. Но давайте внимательно читать трехстороннее заявление>, - подчеркнул парламентарий.

По его словам, в соглашении, а также в тексте выступления российского лидера Владимира Путина указано, что речь идет непосредственно о российском миротворческом контингенте. При этом он добавил, что сложно игнорировать факт присутствия Турции в Азербайджане и вокруг Нагорного Карабаха.

<Но я повторю, что операция российская, операция миротворческая, операция, которая проводится с согласия Армении и Азербайджана. Именно такой характер операции будет единственно эффективным>, - сказал Косачев.

Политик также выразил мнение, в Азербайджане будут критиковать Алиева за то, что он остановился, что не взял под контроль весь Нагорный Карабах, а премьера Армении Никола Пашиняна - за то, что он не одержал военную победу.

Прекращение огня в Нагорном Карабахе началось с полуночи 10 ноября. Соответствующее заявление подписано президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Для выполнения миротворческой миссии в зону конфликта будут переброшены почти две тысячи военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной техники. Основу контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командование миротворческих сил Российской Федерации, которое будет осуществлять управление миротворческой операцией в Нагорном Карабахе, развернут в Степанакерте.