Вторник, 10 Ноября 2020 13:52

АрмИнфо.Вопрос пребывания турецких миротворцев в Нагорном Карабахе ни с кем не согласовывался, об этом в заявлении президентов России, Армении и Азербайджана не говорится, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

<Я могу это прокомментировать следующим образом: об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано, об этом не договаривались три стороны, и пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано>,- сказал господин Песков во время пресс-колла, передает Коммерсантъ.

Ранее об участии Турции в миротворческой миссии в Карабахе заявил

президент Азербайджана Ильхам Алиев, МИД России его слова опроверг.

Дмитрий Песков пояснил, что российские миротворцы направлены в

регион, чтобы <война остановилась и чтобы это контролировать и

страховать>. По его словам, они будут обеспечивать отсутствие продолжения военных действий.

Песков сказал, что комплекс мер рассчитан на продолжительную перспективу для гарантированного прекращения боевых столкновений. При этом он отметил, что в заявлении не уточняется статус Нагорного Карабаха, поэтому надо исходить из международных актов и резолюций Совбеза ООН. Он назвал достигнутое соглашение победой народов Азербайджана и Армении и отдельно отметил седьмой пункт заявления. <Внутренне перемещенные лица и беженцы вернутся на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы. И все это будет под контролем управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Будет производиться обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших>,- сказал пресс-секретарь.