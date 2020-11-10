Вторник, 10 Ноября 2020 13:42

АрмИнфо. Происходящее в Нагорном Карабахе поистине большая трагедия. Об этом 10 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС.

"С большим удовлетворением хочу отметить наметавшиеся компромисс и достигнутые договоренности о прекращении кровопролития. Надеюсь, что все предпринятые нами шаги в последнее время приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении", - сказал Путин.

Полное прекращение огня в Нагорном Карабахе началось с полуночи 10 ноября. Соответствующее заявление подписано президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Для выполнения миротворческой миссии в зону конфликта будут переброшены почти две тысячи военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной техники. Основу контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командование миротворческих сил Российской Федерации, которое будет осуществлять управление миротворческой операцией в Нагорном Карабахе, развернут в Степанакерте.