Вторник, 10 Ноября 2020 12:29

АрмИнфо. Активные боевые действия прекращены на всей линии фронта. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

"Относительное спокойствие сохраняется с 06:00. Российский миротворческий контингент продолжает дислокацию в Арцахе", - написала Шушан Степанян.

Ранее стало известно, что уже 9 военных бортов с российскими миротворцами направились из Ульяновска в Арцах.