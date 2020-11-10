Вторник, 10 Ноября 2020 12:14

АрмИнфо. В эти трудные дни необходимо исключить любой случай насилия друг над другом, даже призывы или возможность насилия должны быть исключены. Это только увеличивает напряжение. Об этом говорится в заявлении Защитника прав человека Армении Армана Татояна.

"<В эти решающие дни нам как никогда нужны солидарность и единство. Насилие в отношении спикера Национального Собрания Арарата Мирзояна недопустимо и заслуживает осуждения, особенно, когда в машине находился ребенок. Желаю председателю парламента скорейшего выздоровления. Следует осудить нападение на ереванский офис радиостанции "Свобода". По данным на этот момент, была попытка нападения на имущество и оборудование СМИ, также было нападение на сотрудников СМИ. Помимо того, что подобные действия запрещены законом, СМИ в это непростое время выполняют важные функции.

Каждый из нас должен осознавать, что у нас есть государство, в котором есть законы и есть ответственные органы, которые обязаны действовать в соответствии с этими законами и правами. Теперь нашу государственность защищают наши героические солдаты на границе. Защити Бог наш народ, Армению и Арцах", - говорится в заявлении