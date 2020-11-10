Вторник, 10 Ноября 2020 11:57

АрмИнфо.В связи с произошедшими событиями представитель Министерства обороны Республики Армения Арцрун Ованнисян оставил на своей странице в фейсбуке следующую запись: "Лучше бы я вчера не проснулся".

Напомним, что премьер-министр Республики Армения, президент Азербайджана и президент Российской Федерации выступили с совместным заявлением о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занимаемых ими позициях. При этом Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года.

Кроме того, Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шуши.

По согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.