Вторник, 10 Ноября 2020 11:54

АрмИнфо. Первые четыре самолета Ил-76 с российскими миротворцами отправились в Нагорный Карабах из Ульяновска, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

<Первые четыре самолета Ил-76, осуществляющие переброску российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорно-карабахского конфликта, вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушных судов личный состав миротворческого соединения, автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства>, - говорится в сообщении.

Позже стало известно о вылете еще пяти самолетов.

В Минобороны напомнили, что всего для развертывания миротворческого контингента в зоне карабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Переброска подразделений российских миротворцев в район выполнения задач осуществляется комбинированным способом с задействованием самолетов Ил-76 военно- транспортной авиации, добавили в военном ведомстве.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

По информации Минобороны РФ, основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Как уточнили в ведомстве, для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении военных действий российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией будет располагаться в районе города Степанакерт.