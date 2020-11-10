Вторник, 10 Ноября 2020 11:30

АрмИнфо. Из резиденции премьер-министра украли компьютер, часы, духи, водительские права и другие предметы. Все это, конечно, "ради Родины". Запись об этом на своей странице в Facebook оставил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он также отметил, что находится в Армении и продолжает полноценно выполнять работу в качестве премьер-министра.

Чуть ранее глава правительства призвал составить список сегодняшних массовых беспорядков и узнать, кто из них, сколько дней провел на передовой. "Наряду с привлечением к уголовной ответственности", - добавил Никол Пашинян.