Вторник, 10 Ноября 2020 11:06

АрмИнфо. Решение, приятое вчера, было вынужденным. Об этом в прямом эфире заявил президент Арцаха Араик Арутюнян.

Он отметил, что, во-первых, причина была в военной составляющей. " В результате 43- дневных боев мы потеряли Физулинский район, Джебраильский район, Кубатлу, Зангеланский, Гадрутский районы, что-то из Мартунинского района, что-то и Аскеранского района и, самое главное, Шуши. Бои происходили на окраине Степанакерта, в 2-3 км. Если мы будем продолжать в том же темпе, мы потеряем весь Арцах за считанные дни, у нас будет больше жертв, потому что перенос боевых действий куда-нибудь за линию фронта будет иметь необратимые последствия, особенно для наших призывников, которые героически сражались в те 43 дня",- подчеркнул Арутюнян.

Президент Арцаха заметил, что если бы вражеские силы ворвались в Степанакерт, судьба солдат, которые стоят в Аскеране и Мартуни была бы ужасной. "Казалось бы, нам удалось защититься от вражеских беспилотников, но пару дней назад враг новыми технологиями, или с помощью новых беспилотников вновь начал наносить удары. В последние несколько часов у нас были очень крупные потери от вражеских беспилотников",- заметил Арутюнян.

Он подчеркнул, что вопрос в том, почему армянская сторона не создала аналогичного оружия. Арутюнян отметил, что за это ответят все те, кто занимал ответственные должности в последние десятилетия. Более того, Арцах воевал не только против Азербайджана, но и против Турции, а также против сирийских наемников. Им противостояла лишь Армия обороны Арцаха.

Арутюнян подчеркнул, что 29 октября сообщал, что Шуши в опасности. "Я вас предупреждал, отмечал, что мы нуждаемся в вас. Мы потеряли контроль над Шуши 5 ноября, но полностью мы потеряли его 7 ноября. Мы пытались остановить войну и обсудить все за столом переговоров, но это было невозможно",- заявил президент.

Арутюнян подчеркнул, что все этим не закончится. Все еще впереди. "Армения, Арцах, вся армянская нация, у нас были очень тяжелые дни. Но мы всегда могли принять верные решения и идти по правильному пути, затем, мы достигали успехов. Нам нужен мир и согласие. В Армении, Арцахе и во всем армянском народе. Самый большой враг - паника",- заключил президент Арцаха.